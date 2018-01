Lausanne (ots) - Die jährlich durch die Vergleichsplattform

bonus.ch bei 2'500 Personen durchgeführte Umfrage zeigt, dass die

Schweizer, genau wie in den letzten Jahren, treue Kunden sind. Doch

ein interessanteres Angebot oder Unzufriedenheit mit dem Anbieter

sind für 62.1% unter ihnen Gründe, den Anbieter zu wechseln.



Während also fast zwei Drittel der befragten Personen angeben,

dass ein attraktiveres Angebot oder ihre Verärgerung über die

Serviceleistungen ihres Anbieters stichhaltige Gründe sind, sie zu

einem Wechsel zu bewegen, kann man feststellen, dass über 60% der

Personen seit über fünf Jahren beim gleichen Anbieter sind. Wie kann

man diese langandauernde Bindung der Kunden mit ihrem Anbieter

interpretieren? Wie in unserer letzten Umfrage, beobachtet man, dass

es die Angst vor der Veränderung und vor den bürokratischen Umtrieben

und die Wahrnehmung eines gewissen Komforts bei den Kombiangeboten

sind, die anscheinend die Konsumenten motivieren, beim gleichen

Anbieter zu bleiben, trotz der Ersparnisse, die sie bei einem

Anbieterwechsel erzielen könnten.



67.2% der Schweizer Konsumenten geben mehr als CHF 40.- pro Monat

für ihre mobilen Kommunikationen aus. Dieser Prozentsatz geht stetig

zurück (70% in 2017). Ausserdem wächst die Anzahl der Personen, die

weniger als CHF 40.- im Monat bezahlen kontinuierlich: 2017 waren es

29.5% gegenüber 32.8% heute.



46.8% der befragten Personen schätzen anscheinend immer noch

Abonnements, bei denen sie sich über die Dauer von 24 Monaten

verpflichten. Doch bevorzugen, genau wie in den letzten Jahren, immer

mehr Konsumenten Abonnements ohne Mindestvertragsdauer (34.1% in 2018

vs 31.1% in 2017).



Ausserdem ist festzustellen, dass der Konsum von Internetdaten

ständig wächst und zu einer immer grösseren Anspruchshaltung der

Konsumenten führt. Nur 45.1% sind der Meinung, dass die Qualität der

Internetnutzung auf ihrem Handy sehr oder völlig befriedigend ist.



Was die Nutzung der Mobiltelefonie im Ausland betrifft, so nutzen

71.8% der Konsumenten, also 10.9% mehr als in 2017, ihr Handy im

Ausland nur für weniger als 10% ihres Gesamtkonsums oder nutzen es

dort weiterhin überhaupt nicht. Grund dafür sind die nach wie für

hohen Roaming-Kosten.



Die Studie behandelte Fragen zu den angebotenen

Mobiltelefonie-Leistungen, dem Kundendienst, dem

Preis-/Leistungsverhältnis, der Prepaid-Nutzung und der Bearbeitung

der Abonnements. Alle Fragen wurden mit Noten von 1 bis 6 bewertet,

wobei 6 die beste und 1 die schlechteste Note war.



Mit einem Rückgang um 0.1 im Vergleich zum Vorjahr beträgt die

globale Note dieses Jahr 5.0 "gut". Dieses Jahr erreicht Wingo mit

der Note 5.2 "gut" den ersten Platz, gefolgt von M-Budget Mobile,

CoopMobile und ALDI SUISSE Mobile, welche die Note 5.1 "gut"

erhalten. UPC und Sunrise teilen sich mit der Note 5.0 "gut" den

dritten Platz.



