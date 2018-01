Mal wieder ein Podcast: Zu Gast beim Panzerknacker. Eine gute Stunde lockerer Talk rund um Aktien, Investment-Strategien und das Leben als Dividenden-Kassierer - sowie als Dreingabe ein ziemlich persönlicher Fragebogen über Geld und Glück, die ultimative Marketing-Geheimwaffe und den inneren Schweinehund. Dein Pitch? Investor, Unternehmer - und Speaker/Coach/Consultant rund um Finanzthemen. Womit und wie verdienst Du Dein Geld? Ich habe in dem Sinne kein Produkt, sondern "vermarkte" mich selbst als Person - Vorträge, Moderationen, Coachings, Beratung. Meine "Geheimwaffe" im Marketing: Authentizität. Ich rede halt nicht über Börse, sondern habe "Skin in the Game"… weil meine wesentliche...

