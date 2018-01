Zürich - Judith Sasse übernimmt bei der Management- und Technologieberatung BearingPoint die neu geschaffene Position des Group Compliance Officer. Durch die Etablierung einer neuen firmenweiten Funktion verstärkt BearingPoint seine bereits vorhandene Compliance-Expertise, mit dem Ziel, zukünftige Compliance-Anfragen global zu identifizieren und proaktiv zu adressieren. Damit investiert das Unternehmen zudem in das langfristige Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden.

Die 42jährige studierte Rechtswissenschaftlerin bringt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Recht, Compliance und Corporate Governance mit. Judith Sasse kommt aus einem stark international geprägten Arbeitsumfeld und bekleidete leitende Positionen im Bereich Compliance bei globalen Unternehmen, wie British Telecommunications PLC und Ernst & Young Global in London. Zuletzt war sie bei Louis Dreyfus Company, einem der weltweit führenden Händler und Verarbeiter von Rohstoffen mit Sitz in Paris, als globale Leiterin Compliance - Handel tätig. Für BearingPoint wird die gebürtige Berlinerin fortan aus der deutschen Hauptstadt arbeiten.

Wolf Frenkel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...