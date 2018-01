Murray Holdaway übernimmt Rolle als Chief Product Officer

Vista Group International (NZX und ASX: VGL) hat heute bekannt gegeben, dass Kimbal Riley die Rolle des CEO von Murray Holdaway übernehmen wird. Holdaway wird die Stelle als Chief Product Officer (CPO) der Vista Group übernehmen und weiterhin seinen Sitz als Executive Director im Verwaltungsrat der Vista Group besetzen. Diese Entwicklungen sind Teil eines Nachfolgeplanungsvorgangs und ermöglichen einen reibungslosen Wechsel innerhalb des Unternehmens.

Riley kann eine umfangreiche Karriere in oberen Führungspositionen in der IT- und Dienstleistungsbranche in Neuseeland sowie international vorweisen. Er stieß vor vier Jahren zur Vista Group, wobei er in den letzten zwei Jahren als CEO von Vista Entertainment Solutions (VES) für den größten Anteil des Konzernerlöses verantwortlich war. Er konzentriert sich auf die Ausdehnung des Geschäfts, und unter seiner Führung hat VES seine globale Präsenz um 20 Märkte erweitert und seine Reichweite damit auf mehr als 80 Länder ausgedehnt. VES hat unter Rileys Führung laufend ein Umsatzwachstum von über 20 pro Jahr erzielt und war der Wachstumsmotor, der zusätzliche internationale Marktchancen für andere Geschäftsbereiche des Konzerns eröffnet hat.

Kirk Senior, der Vorsitzende der Vista Group, lobt Holdaway für seine außergewöhnliche Führungsarbeit in dem Unternehmen, an dessen Gründung er 1996 beteiligt war. Vista ist in der globalen Filmbranche zu einem dominierenden Anbieter von Software für Kinoverwaltung, Filmverleih und Kundenanalysen herangewachsen. Die Konzerngesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen für mehrere Teilbereiche der Filmbranche.

"Murray Holdaway hat sich mit der Gründung und Leitung der Vista Group, eines der leistungsstärksten neuseeländischen Technologieunternehmen, als großer Visionär und kompetente Führungskraft erwiesen. Seine Stärken liegen nach wie vor in den Bereichen Produktinnovation und Kundendienst, und mit der Diversifikation von Vista seit unserem Börsengang im Jahr 2014 möchten wir, dass er sich auf denjenigen Bereich konzentriert, in dem er bisher den größten Nutzen erbracht hat, und das ist die Produktinnovation. Diese ist zentral für den Erfolg des Konzerns und das Herz und die Seele unserer Tätigkeiten", so Senior.

"Nach mehr als zwei Jahrzehnten des Aufbaus und der Leitung der Vista Group ist es an der Zeit, dass er die Zügel an Kimbal Riley, seinen natürlichen Nachfolger, weitergibt. Wir haben enormes Glück, dass wir Murray Holdaways Fachwissen und seine Stärken in seiner neuen Rolle als Chief Product Officer behalten können."

Riley sei geehrt, dass er die Gelegenheit bekomme, CEO der Vista Group während ihrer nächsten Entwicklungsphase zu werden, und er freue sich sehr, an der Seite ihres visionären Mitbegründers arbeiten zu dürfen.

"Murray Holdaway verfügt mitunter über die besten Kenntnisse der Daten- und Informationsflüsse aller Akteure in der Filmbranche. Auf das Unternehmen kommen in diesem Jahr einige spannende Herausforderungen zu, wenn wir weiterhin weltweit führende Software entwickeln, die Innovationen für Kinos und Verleiher mit sich bringt. Dies wird Potenzial für Einblicke in Big Data freisetzen, aus denen sich spannendere Erlebnisse für Kinogänger ergeben werden. Ich schätze es sehr, am Aufbau von Unternehmen beteiligt zu sein, und mit jemandem wie Murray Holdaway in der Produktentwicklung wird diese Aufgabe gleich doppelt so spannend."

Holdaway freue sich auf die Übernahme der Rolle als CPO, die ihm die Möglichkeit gebe, die CEOs der Vista Group und ihre Untergebenen durch übergreifende Arbeit in den Produktabteilungen des Unternehmens zu unterstützen, Innovationen zu fördern und die daraus entstehenden Angebote auf den globalen Kundenstamm auszudehnen.

"Dieser Wechsel kommt zu einer entscheidenden Zeit in unserer Entwicklung, wo einige der Konzerngesellschaften bereit zur Einführung neuer Produkt- und Serviceangebote für die Branche sind. Angesichts dessen ist die Unterstützung der Produktentwicklung und -ausführung entscheidend. Ich werde mich auf die Produktausrichtung des Konzerns zu einem Zeitpunkt konzentrieren, wo wesentliche Neuerungen und Generationenwechsel in den einzelnen Gesellschaften vor sich gehen und deren Produkte weiterentwickelt werden, damit sie den Bedürfnissen unserer Kunden und des Marktes im Allgemeinen entsprechen."

"Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um mich bei all jenen zu bedanken, die mir über die vergangenen 22 Jahre als CEO beigestanden sind. Wir verfügen über ein einsatzbereites und hochbegabtes Team in der Vista Group, und es war mir eine Ehre, diese Leute anzuführen."

Der Wechsel auf der Führungsebene tritt am 3. April 2018 in Kraft, wenn Riley zum CEO und Holdaway zum Chief Product Officer der Vista Group wird.

