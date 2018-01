Einst sollte sie die deutsche Volksaktie werden. Doch bei diesem Vorhaben scheiterte die Deutsche Telekom (WKN: 555750) letzten Endes mehr als kläglich.



Seither konnte sich die Aktie nie wieder so recht erholen. Seit Jahren versucht die Deutsche Telekom allerdings so einiges, um ihren Ruf wieder ein wenig rein zu waschen. So wie zuletzt, schau selbst:

Deutsche Telekom erhöht die Dividende

Wie könnte die Deutsche Telekom es unseren Landsmännern auch besser Recht machen, als die Dividende zu erhöhen. Denn die Dividende ist in manchen Kreisen ja der neue Zins. Oder vielleicht auch nicht, wie du hier nachlesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...