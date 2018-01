TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Atempause in der Rekordjagd an der Wall Street hat auch den asiatischen Börsen am Mittwoch etwas Wind aus den Segeln genommen. Der Hongkonger Hang Seng schaffte nach dem Sprung vom Vortag nur noch knapp einen neuen Höchststand. Letzt schloss er mit leichtem Zuwachs bei 32 958,69 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China baute seine jüngsten Gewinne um 0,17 Prozent auf 4389,89 Punkte aus.

Im bisherigen Jahresverlauf gewannen beide Indizes gut 10 und fast 9 Prozent. Im japanischen Nikkei 225 kam es nach dem Satz auf ein Hoch seit 1991 am Vortag zu Gewinnmitnahmen. Die bisherige Jahresbilanz kann sich aber trotz des Rückschlags um 0,76 Prozent mit 5 Prozent Plus ebenfalls noch sehen lassen. Der Tokioter Leitindex schloss allerdings wieder unter der Schwelle von 24 000 Punkten bei 23 940,78 Punkten./ag/zb

