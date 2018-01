Für SAP geht es aktuell um nicht mehr oder weniger als die Rückkehr in den Aufwärtstrend, denn die Aktie konnte sich zuletzt an einen immens wichtigen Widerstand heranschieben. Um den besser einordnen zu können, muss man einen Blick zurückwerfen: Eigentlich lief alles nach Plan für den Software-Riesen, jedenfalls bis zum 01. November 2017. An diesem Tag markierten die Papiere bei 100,70 Euro das amtierende Allzeithoch. Gleichzeitig setzte an jenem Mittwoch aber auch eine Korrektur ein, die im Tief bis auf 89,71 Euro führte. Das war am 15. Januar, und seitdem hat sich SAP wieder nach oben vorgearbeitet:

Den vollständigen Artikel lesen ...