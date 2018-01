Das Start-up Styleables stellt ein tragbares Tech-Accessoire mit einem hochauflösenden Display vor, auf welchem personalisierte Bilder und Designs angezeigt werden können.



Rabenstein an der Pielach (ots) - Rabenstein an der Pielach, Österreich (23. Januar 2018) - Das österreichische Start-up Styleables schafft eine neue Art von Lifestyle-Erlebnis für ihre Kunden. Heute stellte das Unternehmen sein Fashion-Wearable vor, mit dem Konsumenten ihre Stimmungen, (Lebens)Einstellungen und ihren Stil mit dem Komfort einer Smartphone-App ihrer Umwelt mitteilen können. Styleables können als Halsketten, Broschen, Krawattenklammern oder Fliegen getragen werden, das verankerte OLED-Display zeigt jedes Bild für bis zu 12 Stunden an. Styleables startet heute auf Kickstarter mit der Ambition, - 30.000 zu sammeln, um ihr Produkt auf die nächste Ebene zu heben.



Wearables wie z.B. Smartwatches sind hauptsächlich auf smarte und biometrische Features limitiert und vergessen meist ihren eigentlichen Sinn und Zweck. Das Team hinter Styleables möchte das Chaos und die Unordnung, die andere tragbare Tech-Accessoires bieten, eliminieren, um den Fokus wieder mehr in Richtung Fashion und Lifestyle zu bringen. Kein Vibrieren, kein Klingeln; Styleables hilft ihren Kunden, Kreativität, Individualität und Personalität in einer digitalisierten Welt auszudrücken.



Styleables werden via Smartphone gesteuert und Abnehmer können zwischen einem Metall- oder Kunststoffrahmen in Schwarz bzw. Silber wählen. Das Gerät kann an einem Tag als Halskette, am nächsten als Brosche oder Pin oder als Fliege getragen werden. Die neuen Wearables wurden mit fortschrittlicher Bluetooth-Technologie entwickelt, um die angezeigten Designs einfach zu steuern. Entweder wird ein Bild direkt von einem Smartphone aufgenommen und in höchster Auflösung auf einem 29x29-mm-Bildschirm mit 320x320 Pixeln angezeigt oder man wählt eines von über 1000 Designs aus der mitgelieferten Design-Datenbank aus. Zusätzlich bietet das Accessoire eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden bei voller Ladung.



"Studien zeigen, dass mehr als 70 Prozent der Menschen mit ihren Accessoires ihre Persönlichkeit, Individualität und Einzigartigkeit ausdrücken wollen und genau das bieten wir unseren Kunden. Wir schaffen eine neue Art von Lifestyle-Erfahrung und verändern die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Jeder möchte etwas tragen, das seine Einzigartigkeit, Persönlichkeit, Individualität und Kreativität unterstreicht." erklärt CEO Christian Zeller.



Jedes Styleable ist komplett mit einem anpassbaren OLED Farb-Display ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine kabellose Lademöglichkeit und austauschbare Zubehöradapter, so dass Verbraucher nahtlos von einer Halskette zu einer Fliege wechseln können. Unterstützer können die Kunststoffversoin "Urban", das in Schwarz erhältlich ist, oder das Metallrahmenmodell "Fusion" nutzen, welches wahlweise in Schwarz oder Silber erhältlich ist. Styleables ist ab sofort auf Kickstarter ab ?64 erhältlich. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Kampagne unter [http://eu.go2.fund/styleables] (http://eu.go2.fund/styleables).



Zwtl.: Über Styleables



Mit Sitz in Rabenstein, Österreich, wurde Styleables vor fast zwei Jahren mit der Idee eines anpassbaren digitalen Displays gegründet, das nicht nur als Schmuck, sondern auch als Lifestyle-Wearable getragen werden kann. Styleables will der Welt eine neue Art von Lifestyle-Erlebnis bieten und Menschen dabei helfen, sich besser in ihrer Umwelt auszudrücken.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Matthias Lick, CMO und Co-Founder matthias@styleables.io / +43 676 44 32 992



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30787/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



* Bitte S P E R R F R I S T beachten *



OTS: styleables.io GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129375 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129375.rss2