Der Schweizer Pharma-Konzern Novartis hat die Erwartungen für 2017 in etwa getroffen und stellt eine Erhöhung der Dividende auf 2,80 Schweizer Franken in Aussicht. Was die Augenheilsparte Alcon angeht, müssen sich Aktionäre allerdings weiter gedulden. Dafür möchte Novartis im neuen Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren. Anleger quittieren dies mit einem Kursplus von knapp drei Prozent.

