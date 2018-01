Düsseldorf - Die allgemeinen Verbraucherpreise in Brasilien sind in der ersten Januarhälfte um 3% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das sei langsamer gewesen, als Anleger an den Finanzmärkten zuvor erwartet hätten. Dennoch würden die Analysten nur noch mit einer geringen Zinssenkung der Notenbank um 25 Basispunkte auf 6,75% im Februar rechnen. Danach würden sie eine abwartende Geldpolitik erwarten. Zudem werde sich Ex-Präsident Lula ab heute vor Gericht zu Korruptionsvorwürfen erklären müssen. Das Verfahren entscheide auch über seine Kandidatur bei den Wahlen im Oktober. (24.01.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...