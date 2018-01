-------------------------------------------------------------- Zur Valentinstags-Vorlage http://ots.de/6CNUQ --------------------------------------------------------------



Der romantischste Tag des Jahres steht vor der Tür. Wer seinem Partner eine besondere Freude machen möchte, der findet beim Online-Fotoservice Pixum die perfekte Geschenkidee: Eine kostenlose Vorlage für ein Pixum Fotobuch mit zahlreichen darin enthaltenen Gutscheinen für gemeinsame Unternehmungen. Denn das schönste Geschenk, das wir unserem Partner machen können, sind gemeinsame Stunden zu zweit. Doch auch wer klassische Fotogeschenke bevorzugt, wird bei Pixum fündig. Unter www.pixum.de/valentinstag finden sich neben Pixum Fotobüchern auch Anregungen für Pixum Wandbilder, Pixum Handyhüllen oder Pixum Fotokissen, die sich perfekt für den Valentinstag eignen.



In diesem Jahr hat Pixum für alle Verliebten einige besonders schöne Valentinstags-Geschenkideen zusammengestellt, darunter eine kostenlose, liebevoll gestaltete Pixum Fotobuch Vorlage für ein ganz individuelles Gutscheinbuch. Die zwölf Doppelseiten bieten jeweils Platz für ein persönliches Foto auf der einen Seite sowie einen Textvorschlag für eine gemeinsame Aktivität auf der anderen Seite. Dazu gehören zum Beispiel ein Restaurantbesuch, eine Massage für den Partner oder ein gemeinsamer Kinobesuch: Denn das schönste Geschenk ist und bleibt gemeinsame Zeit zu zweit. Die Vorlage lässt sich individuell anpassen und mit den eigenen Fotos und Texten versehen. Zur Bearbeitung wird lediglich die kostenlose Pixum Fotowelt Software benötigt, die sich ebenfalls auf www.pixum.de herunterladen lässt.



Wer lieber ein Geschenk überreichen möchte, das schön und praktisch zugleich ist, für den sind etwa Pixum Partner-Handyhüllen genau das Richtige. Entweder man schenkt dem Liebsten eine Hülle mit einem gemeinsamen Foto oder man gestaltet gleich zwei Handyhüllen - jeweils mit dem Motiv des Partners auf der eigenen Variante. Weitere romantische Geschenkideen von Pixum: Kuschelkissen mit individuellem Fotodruck sorgen für gemütliche Stunden zu zweit, großformatige Wandbilder setzen die schönsten Momente der Beziehung perfekt in Szene und liebevoll designte Grußkarten oder Fotoabzüge sagen mehr als tausend Worte.



Das Beste daran: Die meisten Fotogeschenke kommen bei einer Bestellung bis zum 7. Februar pünktlich zum Tag der Liebe an. Pixum Postkarten, die via Pixum Fotobuch App gestaltet werden, treffen sogar bei einer Bestellung bis zum 11. Februar noch rechtzeitig ein. Das garantiert Pixum mit seinem Lieferversprechen: www.pixum.de/lieferversprechen.



Wer liebevolle Geschenke für seinen Partner sucht, der ist bei Pixum genau richtig. Inspiration, Ideen sowie eine Übersicht über alle Pixum Fotogeschenke gibt es auf www.pixum.de/valentinstag.



