Vorläufiger Einkaufsmanagerindex für Deutschland und die Eurozone am Morgen DOE-Bericht im Mittelpunkt, nachdem der API-Bericht einen Anstieg der Öllagerbestände aufwies Der VPI aus Neuseeland wird am Abend veröffentlicht

Zusammenfassung:Im Gegensatz zu den letzten beiden Tagen ist der heutige Wirtschaftskalender voll von wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen. Vorläufige PMI-Werte für Deutschland und die Eurozone stehen heute Vormittag auf der Agenda. Wir werden außerdem einige Daten vom britischen Arbeitsmarkt bekommen. Am Nachmittag werden Zahlen zum US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Ölhändler sollten vor dem heutigen DOE-Bericht vorsichtig bleiben, da der API-Bericht gestern einen Anstieg der Lagerbestände verzeichnete. Zuallerletzt werden die neuseeländischen VPI-Daten am späten Abend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. 9:30 Uhr BST - Deutschland, Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe (Januar): Der Index misst das Aktivitätslevel des Herstellungssektors in der größten Volkswirtschaft Europas. Ein Wert über 50 zeigt an, dass der Sektor expandiert. Die deutsche Wirtschaft entwickelt sich seit einiger Zeit ziemlich ...

