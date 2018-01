Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft ist im Januar dank des stärksten Geschäftswachstums im Servicesektor seit nahezu sieben Jahren mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet. In der Industrie ließ die Wachstumsdynamik gegenüber dem Rekordwert im Dezember zwar leicht nach, sie zählt jedoch nach wie vor zu den höchsten in den zurückliegenden 20 Jahren. Wie das IHS Markit Institut bei einer ersten Veröffentlichung mitteilte, sank der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - leicht auf 58,8 Zähler von 58,9 im Vormonat.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 61,2 Zähler von 63,3 im Vormonat. Volkswirte hatten im Mittel einen Indexrückgang auf 63,0 prognostiziert. Der Index für den Servicesektor stieg spürbar auf 57,0 Punkte von 55,8 im Vormonat. Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf 55,5 erwartet.

"Dass die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist im Januar auf den höchsten Wert seit Erhebung dieser Daten Mitte 2012 geklettert sind, zeigt, dass sich die Unternehmen von der anhaltenden politischen Unsicherheit und dem zunehmenden Kostendruck nicht aus der Ruhe bringen lassen", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "Der hohe Optimismus spiegelt sich auch im beschleunigten Stellenaufbau wider - die Beschäftigtenzahlen legten mit der zweithöchsten jemals gemessenen Rate zu."

