Deutsche Firmen sind bei chinesischen Käufern erste Wahl. Eine neue Studie zeigt nun auf: So viel wie 2017 haben Chinesen hierzulande noch nie investiert. Und der Übernahmehunger ist noch nicht gestillt.

Chinesische Investoren haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr so viel Geld wie noch nie für deutsche Unternehmen ausgegeben. Der Wert der chinesischen Übernahmen sei 2017 um neun Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar gestiegen, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der Unternehmensberatung EY. Dagegen sei die Zahl der Übernahmen durch chinesische Firmen sowohl in Deutschland als auch in Europa um jeweils ein Fünftel gesunken. Europaweit investierten chinesische Unternehmen demnach nur noch 57,6 Milliarden Dollar - ein Rückgang um ein Drittel.

"Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben strengere ...

