Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte mit Aufschlägen gestartet und knüpft damit an die Gewinnserie der letzten vier Handelstage an. Rückenwind geben dabei vor allem die schwerkapitalisierten Novartis, die nach der Zahlenvorlage des Pharmakonzerns in grösserem Stil nachgefragt werden. Insgesamt scheint die jüngste Kauflaune der Investoren allerdings etwas abzuflauen. Bereits in den USA und in Asien hatten die Anleger etwas auf die Bremse getreten.

Jüngst hätten protektionistische Massnahmen von US-Präsident Donald Trump wie Einfuhrzölle auf chinesische Industrieprodukte die Anlegerstimmung etwas gedämpft, hiess es im Handel. Auch mache sich angesichts der vielerorts erreichten Rekordstände zunehmend Nervosität unter den Investoren breit. Makroseitig könnten im weiteren Handelsverlauf US-Daten frischen Wind bringen, wie der Einkaufsmanagerindex.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,34% höher bei 9'584,03 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,18% auf 1'574,64 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,32% auf 11'012,43 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 14 im Plus, zwölf im Minus und vier unverändert.

Der Gesamtmarkt wird vor allem von den schwergewichtigen Novartis angeschoben, die nach der Zahlenvorlage um 2,3% zulegen. Das vom Pharmakonzern veröffentlichte Ergebnis liegt am oberen Ende der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...