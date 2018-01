flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schlossen am Mittwoch überwiegend mit Zugewinnen. Die Ausnahme bildete jedoch der japanische Nikkei225, der mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 23.940,78 Punkten aus dem Handel in Tokio ging. Die US-Futures befinden sich drehten seit der asiatischen Handelszeit wieder durchweg in den grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete mit 13.5772,71 Punkten und bewegt sich noch überwiegend seitwärts.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex erreichte am Dienstag mit 13.596,89 Punkten ein neues Rekordhoch. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 13.559,60 Punkten. Ausgehend vom Tageshoch bei 13.596,89 Punkten bis zum Tagestief bei 13.517,81 Punkten, wären die weiteren Auf- und Abwärtssequenzen ableitbar. Die Widerstände fänden sich demnach bei 13.567/13.578/13.589/13.597/13.607/13.616/13.627 und 13.646 Punkten. Die Unterstützungen lägen bei 13.557/13.548/13.536/13.527 und 13.518 Punkten bereit. Der RSI weist derzeit auf eine technisch überkaufte Lage hin und notiert bei rund 72 Punkten.

