Heilbronn (ots) - Der ehemalige SPD-Parteichef Björn Engholm kritisiert die Anti-GroKo-Kampagne "Tritt ein, sag' Nein" der Jusos. Engholm sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Die SPD war und ist keine Neinsager-Partei. Ihr Ziel ist doch nicht »Stolz und Selbstachtung«, denn Selbstbezogenheit ist kein Programm, sondern stellt das parteiliche Interesse über das Gemeinwohl." Auf die Frage, ob die Aktion "Tritt ein, sag' Nein" gestoppt werden sollte, sagte Engholm: "Ich setze immer auf die Vernunft - auch die der Juso-Führung."



Die Partei müsse sich auf ihren Kern besinnen. Engholm: "Die SPD ist Dienstleister für die Gesellschaft, für ihre sozialen Belange, für kluge Innovation, für Friedfertigkeit und Frieden." "Sich vier Jahre und vielleicht viel länger aller dieser Gestaltungsmöglichkeiten" zu berauben, mindere ohne Not die Chancen vieler Menschen: "Und das werden sie weit weniger verstehen als den Schritt in die Groko."



