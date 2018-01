München/Hamburg (ots) - Das FinTech-Unternehmen CommneX GmbH setzt seinen Expansionskurs fort. So hat der digitale Marktplatz für Kommunalkredite und Finanzierungen kommunaler Unternehmen zu Beginn des Jahres eine strategische Partnerschaft mit der deutschlandweit tätigen BÖAG Börsen AG vereinbart. Die BÖAG ist Betreiberin der Wertpapierbörsen in Hamburg, Hannover und Düsseldorf. Ihr Aktionär, der Verein der Mitglieder der Wertpapierbörse Hamburg e.V., ist zudem neuer Gesellschafter bei dem Münchner Start-up.



"Die Beteiligung an unserem Unternehmen unterstreicht das Vertrauen ausgewiesener Finanzexperten in unser Geschäftsmodell und die digitale Zukunft im Public-Finance-Bereich", sagen die beiden CommneX-Gründer Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem. "Zusammen mit der BÖAG, ihrer Reichweite und Expertise werden wir die Bekanntheit der Plattform bei institutionellen und professionellen Anlegern deutlich steigern können. Die BÖAG ist für uns ein optimaler Partner, da sie mit ihren etablierten und neutralen Handelsplätzen die Unabhängigkeit und Transparenz unserer Handelsplattform unterstreicht."



CommneX und die BÖAG ergänzen sich vor diesem Hintergrund auch im Bereich der kommunalen Schuldscheine. "Während wir im Primärmarkt einen Online-Marktplatz für den Abschluss von Schuldscheindarlehen bieten, bietet die BÖAG mit ihrer Schuldscheinbörse Deutschland eine Online-Plattform für den Sekundärmarkt an", erläutert CommneX-Geschäftsführer Carl v. Halem. Für die BÖAG ist die Partnerschaft eine sinnvolle Ergänzung ihres bereits bestehenden Geschäftsbereiches: "Mit CommneX als Matchmaking-Plattform und unserer 2017 live gegangenen Schuldscheinbörse Deutschland bilden wir die gesamte Wertschöpfungskette für Schuldscheinfinanzierungen und die im Markt tätigen Finanzinstitute ab", erklärt Dr. Thomas Ledermann, Vorstand der BÖAG Börsen AG.



Ende des Jahres hatte CommneX bereits seine digitale Kredit-Plattform neben Kommunen auch für kommunale Unternehmen geöffnet. Der kommunale Kreditmarkt umfasst insgesamt ein jährliches Volumen von rund 290 Milliarden Euro. "Die deutschen Kommunen sind für institutionelle Anleger hochattraktive Kreditnehmer, ausfallsicher, solide und mit großen Volumina. Bislang fehlte in Deutschland jedoch die Möglichkeit, Kommunen sowie kommunale Unternehmen mit überregionalen Kreditgebern ohne bestehende Geschäftsbeziehung direkt zu vernetzen", so CommneX-Geschäftsführer Friedrich v. Jagow.



Auch die BÖAG sieht der Zusammenarbeit optimistisch entgegen. "Wir haben eine lange Historie", sagt Ledermann. "Aber um weiterhin erfolgreich am Markt bestehen zu können, müssen wir Trends und technologische Entwicklungen möglichst frühzeitig erkennen und als Chance begreifen. Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner sehen wir als eine solche Möglichkeit, indem wir CommneX als zentrale Schnittstelle zwischen dem Kapitalmarkt und der öffentlichen Finanzverwaltung etablieren."



Über CommneX - www.commnex.de



CommneX ist der digitale Marktplatz für Kommunalkredite und Finanzierungen kommunaler Unternehmen in Deutschland. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzierungsprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Kreditgebern wie Banken, Versicherungen und institutionelle Investoren zusammen.



