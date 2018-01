Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz hat Ende 2017 sein erstes Ziel im

Rahmen seiner Partnerschaft mit WWF Schweiz erreicht - 100%

zertifizierter Kakao im gesamten Eigenmarkensortiment. Um sein

Engagement in der Förderung von nachhaltigem Kakao zu bekräftigen,

ist Lidl Schweiz als Gründungsmitglied der "Schweizer Plattform für

Nachhaltigen Kakao" beigetreten.



Am 23. Januar 2018 wurde die "Schweizer Plattform für Nachhaltigen

Kakao" (Schweizer Kakaoplattform) gegründet, bei welcher Lidl Schweiz

als Mitgründer dabei ist. Lidl Schweiz möchte sich damit aktiv am

Dialog zwischen den Akteuren der Kakaowertschöpfungskette beteiligen,

um gemeinsame Lösungsansätze für die Herausforderungen der

Kakaoindustrie zu erarbeiten. Dabei soll auch ein Austausch mit

internationalen Stakeholdern wie dem deutschen "Forum Nachhaltiger

Kakao" stattfinden, in welchem das Mutterhaus, die Lidl Stiftung, im

Vorstand vertreten ist.



Erstes WWF Ziel erreicht



Durch den Beitritt zur Schweizer Kakaoplattform bekräftigt Lidl

Schweiz sein Bekenntnis zur Förderung von nachhaltigem Kakao. Einen

grossen Schritt hat Lidl Schweiz bereits genommen - in den

kakaohaltigen Eigenmarkenprodukten von Lidl Schweiz ist seit Anfang

Jahr nur noch zertifizierter nachhaltiger Kakao zu finden. Damit

erreicht Lidl Schweiz sein erstes mit WWF Schweiz definiertes Ziel,

100% des Kakaos in seinen kakaohaltigen Eigenmarkenprodukten zu

zertifizieren.



Über die Schweizer Plattform für Nachhaltigen Kakao



Die Kakaoplattform ist eine Multi-Stakeholder Initiative, in der

Akteure entlang der Kakaowertschöpfungskette Verantwortung für die

Förderung von nachhaltigem Kakao übernehmen. Vertreten sind der

Branchenverband CHOCOSUISSE, das Staatssekretariat für Wirtschaft

(SECO), diverse Schokoladenproduzenten, der Detailhandel und

verschiedene NGOs. Die Kakaoplattform verfolgt das Ziel, bis im Jahr

2025 mind. 80% der in die Schweiz importierten kakaohaltigen Produkte

aus nachhaltiger Produktion zu beschaffen.



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste PreisLeistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt.



Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in

Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über

110 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den

nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt über 3'300

Mitarbeitende.



