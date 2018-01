Wien - Der Euro konnte gestern und im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter zulegen und notiert nun über der Marke von 1,23, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Augenmerk richte sich nun auch vor dem Hintergrund der Stärke des Euro auf die morgige EZB-Zinssitzung. Im Gegensatz zur EUR-Stärke dürften die Währungshüter dabei die gestrigen Konjunkturdaten mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben. So habe das Konsumentenvertrauen in der Eurozone überraschend deutlich zulegen können.

