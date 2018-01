LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum wird immer besser. Im Januar wurde der höchste Stand seit fast zwölf Jahren erreicht, wie das Institut Markit am Mittwoch mitteilte. Der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,5 Punkte auf 58,6 Zähler. Dies ist der höchste Stand seit Juni 2006. Während sich der Indikator für die Industrie leicht verschlechterte, stieg die Kennzahl für die Dienstleister auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren.

Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel demnach um 1,0 Punkte auf 59,6 Zähler. Das hohe Niveau, deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, spricht nach wie vor für ein robustes Industriewachstum. Ähnliches gilt für den Serviceindikator, der um 1,0 Punkte auf 57,6 Zähler stieg. Markit wies auf den hohen Index für die Beschäftigung hin, der auf den höchsten Wert seit dem Jahr 2000 kletterte.

In Deutschland und in Frankreich, den beiden größten Volkswirtschaften des Euroraums, entwickelten sich die Indikatoren in dieselbe Richtung. Im Industriesektor gingen die Kennzahlen jeweils zurück, während sie im Dienstleistungssektor stiegen.

Die Eurozone habe einen gelungenen Jahresauftakt hingelegt, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von Markit. Die Umfrageergebnisse deuteten darauf hin, dass der Euroraum im ersten Quartal um 1,0 Prozent zum Vorquartal wachse. Das wäre das stärkste Wachstum seit Mitte 2006. Der starke Beschäftigungszuwachs dürfte die Verbraucherausgaben steigen lassen und sowohl dem Konjunkturaufschwung als auch der Lohnentwicklung zugute kommen, meint Williamson.

Region/Index Januar Prognose Vormonat EURORAUM Gesamt 58,6 57,9 58,1 Verarb. Gew. 59,6 60,3 60,6 Dienste 57,6 56,4 56,6 DEUTSCHLAND Verarb. Gew. 61,2 63,0 63,3 Dienste 57,0 55,5 55,8 FRANKREICH Verarb. Gew. 58,1 58,6 58,8 Dienste 59,3 58,9 59,1

