LONDON (dpa-AFX) - Die Lage am britischen Arbeitsmarkt bleibt sehr gut. Zudem scheint das lange schwächelnde Lohnwachstum zunehmend anzuziehen. Nach Daten des Statistikamts ONS vom Mittwoch erhöhte sich die Beschäftigung in den drei Monaten bis November um 102 000 Stellen. Der Zuwachs folgt auf deutlich schwächere Vormonate, in denen sogar teilweise Stellen abgebaut wurden. Analysten hatten für November einen abermaligen Abbau von 12 000 Stellen erwartet.

Die Arbeitslosigkeit bleibt unterdessen niedrig. Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 4,3 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit 1975.

Das bislang eher verhaltene Lohnwachstum zog weiter an. Die durchschnittlichen Wochenlöhne stiegen im Zeitraum September bis November um 2,4 Prozent, nach 2,3 Prozent im vorherigen Abschnitt. Inklusive Bonuszahlungen betrug der Anstieg 2,5 Prozent.

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im Dezember um 8600 gestiegen. Der Anstieg im Vormonat wurde von 5900 auf 12 200 revidiert./bgf/tos/jha/

