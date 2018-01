New YorkStadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 26.800/26.300 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index sei am frühen Vormittag zunächst leicht angestiegen und habe bei 26.325 Punkten das nächste ATH markiert. Von hier aus habe er dann aber gegen Mittag vergleichsweise stark zurückgesetzt und habe sich erst unter der 26.200-Punkte-Marke stabilisieren und erholen können.

