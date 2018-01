In ihrem Kapitalmarktausblick haben die Experten von J.P. Morgan Asset Management einige Themen definiert, welche die Märkte 2018 bewegen dürften. Grundsätzlich sei von einer Fortsetzung des globalen Wirtschaftswachstums auszugehen.Die Aussichten für die kommenden Monate sind positiv - zumindest für das erste Quartal 2018 erwarten die Kapitalmarktexperten von J.P. Morgan eine Fortsetzung des Wirtschaftswachstums, was in Verbindung mit einem weiterhin moderaten Inflationsdrück weiterhin für attraktive Unternehmensgewinne sorgen dürfte. Dennoch zeigen sich auch Risiken in diesem sehr anlegerfreundlichen Umfeld: "Während sich die Eurozone erst in der mittleren Phase des Wirtschaftszyklus befindet, schließt sich in den spätzyklischen USA zunehmend die Produktionslücke, was zu einer Überhitzung und zu einem Vordringen in den inflationären Bereich führen könnte. Auch wenn der Ölpreis seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzt, könnte die Inflation ab dem zweiten Halbjahr zu einem Thema für Notenbanken und Märkte werden", erläutert Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.

