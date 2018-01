Hamburg (ots) - Daniel Völz (32) lebt seit 1999 in Florida und hat sich hier als Immobilienmakler einen Namen gemacht. Gibt der "Bachelor" sein Leben im Sunshine State jetzt für die neue Beziehung mit seiner Gewinnerin auf? Exklusiv in Closer (EVT 24.01.) spricht er über seine mögliche Rückkehr nach Berlin.



"Ich finde, für die Liebe macht man vieles, da muss man seinem Herzen folgen", so Daniel. Offenbar meint der braunhaarige Sunnyboy es ernst. Sollte ein Umzug nicht sofort möglich sein, würde Daniel für die Liebe sogar erst einmal einen gewissen Verzicht in Kauf nehmen: "Ich finde, Sex gehört zu einer gesunden Beziehung dazu, denn dadurch lässt sich einiges in einer Beziehung stärken und unterstreichen. Aber Sex sollte nicht der Fokus einer Beziehung sein. Ohne auskommen? Ist vielleicht nicht einfach, aber auch das kann man überwinden. Somit ist die Freude auf ein Wiedersehen umso größer."



