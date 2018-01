Hongkong (ots/PRNewswire) -



Vistra, einer der weltweit führenden Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, internationale Expansion und Fondsadministration -, gibt die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in Stockholm, Schweden bekannt.



Die Niederlassung soll für Outbound-Geschäftsmöglichkeiten im nordischen Raum zuständig sein. Die Leitung übernimmt Maria Mwegerano, die in der Position Commercial Director, Nordic Region tätig sein wird, nachdem sie zuvor Head of Business Development in Vistras Londoner Niederlassung war.



Die Eröffnung von Vistra Sweden stellt einen Meilenstein für das Unternehmen dar, das damit seinen ersten Schritt in die nordische Region wagt. In einem Gespräch zur Bedeutung der nordischen Region für die aktuelle Wirtschaftslage erklärte Maria Mwegerano: "Die nordischen Länder gehören zu den erfolgreichsten und wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften in Europa. Insbesondere Stockholm gilt als das zweitbeste Umfeld für Startups weltweit und hat mehr einzigartige milliardenschwere Startups pro Kopf hervorgebracht als jede andere Stadt in Europa. Außerdem finden sich in der Region als Ganzes rund 200 Assetmanager, die einen beträchtlichen Teil des globalen Marktes ausmachen."



Martin Crawford, CEO von Vistra, kommentierte Vistras neueste Niederlassung mit den Worten: "Die Entscheidung, mit der Gründung von Vistra Sweden unsere Präsenz in den nordischen Raum auszudehnen, war ein logischer Schritt in unserer Strategie für Unternehmenswachstum, während wir unser weltweites Profil ausbauen. Die Region bietet unzählige Möglichkeiten und wird es uns ermöglichen, nicht nur erweiterte Dienstleistungen anzubieten und unsere bisherigen Kunden vermehrt anzusprechen, sondern auch den örtlichen Markt mittels unserer neuen Präsenz zu erschließen. Wir hoffen, Geschäftsbeziehungen aufbauen zu können mit nordischen Unternehmen, die Tochterfirmen im Ausland haben, Startups, die außerhalb der Region expandieren möchten, sowie mit Managern alternativer Anlageformen, die alle von Vistras Knowhow profitieren können, insbesondere - unsere Abteilungen International Expansion und Alternative Investment."



Vistra zählt zu den weltweit führenden - Anbietern von Unternehmensdienstleistungen und ist ein vielseitiges Unternehmen mit einer einmalig breiten Auswahl an Dienstleistungen und Lösungen. Unsere Kompetenzen reichen von Unternehmensgründungen und Fondsverwaltung bis hin zu Dienstleistungen für internationale Gesellschaften, Treuhänder, Family Offices und Privatkunden. Vistra beschäftigt aktuell über 3.300 Mitarbeiter an 74 Standorten in 44 Ländern.



