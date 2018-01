So langsam kommt wieder Bewegung in den Arca Gold Bugs Index. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat natürlich die stramme Erholung des Goldpreises, der im Übrigen mit aktuell 1.347 US-Dollar kurz vor einem weiteren wichtigen Signal steht. Lesen Sie hierzu auch unseren aktuellen Kommentar "GOLD - Nur die Ruhe" vom 21.01.2018. Kommen wir auf den HUI zurück. Wir hatten in unserem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...