Investoren kaufen oder verkaufen den US-Dollar in der Regel gemäß ihres Ausblicks für die US-Wirtschaft. Es liegt daher nahe, dass der ungebrochene Optimismus zum Jahresauftakt bei Anleihen auch den US-Dollar beflügeln sollte. Das ist aber nicht der Fall. Lange ... The post US-Dollar: noch immer den Boden nicht gefunden appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...