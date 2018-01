Das Unternehmen Toys "R" Us sagte am Dienstag, dass es in den kommenden Monaten etwa ein Fünftel seiner Läden in den USA schließen wird, so Reuters. Diese Maßnahme soll der weltgrößten Spielwarenkette helfen, um aus dem Konkurse gestärkt hervorzugehen. Der Einzelhändler Toys "R" Us plant unrentable Standorte zu schließen und seine Website und ...

