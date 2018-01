USD wertet weiter ab, EURUSD durchbricht vor EZB-Sitzung die 1,23-Marke Ölpreise trotz großer Lagerbestände relativ stabil Aktien steigen weiter, China hat dieses Jahr bereits 16% zugelegt

Zusammenfassung:Die USD-Schwäche scheint momentan kein Ende zu nehmen - die schwächste G10-Währung im Jahr 2017 hat dieses Jahr miserabel begonnen. Dies wurde über Nacht in Asien fortgesetzt, der EURUSD klettert über die 1,23 und auch der USD-Index (USDIDX) durchbricht die psychologisch wichtige Unterstützung von 90 Punkten. In letzter Zeit gab es wenig Nachrichten, um die Bewegung zu unterstützen und die Anleiherenditen hielten sich ebenfalls stabil. Aber es sieht so aus, als hätten die Märkte das Vertrauen in die US-Währung verloren. Wenn die Fed in naher Zukunft ihre Geldpolitik weiterhin nicht verschärft, könnte sich eine deutliche Erholung des Greenback als schwierig erweisen.

Der USDIDX hat die Unterstützung um die 90 Punkte durchbrochen und es gibt kein Level, um weitere Kursrückgänge abzufangen. Das Ziel einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation wurde jedoch erfüllt. Quelle: xStation 5 Unterdessen ...

