Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 635 (662) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1450 (1340) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 955 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES COUNTRYWIDE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 95 PENCE - BERENBERG RAISES XLMEDIA PRICE TARGET TO 290 (220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3000 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 198 (192) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS PETROFAC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 600 (500) PENCE - JPMORGAN CUTS NMC HEALTH TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 3270 (2730) PENCE - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4000 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 241 (228) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1800 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - S&P GLOBAL RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1750 (1450) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2550 (2350) PENCE - 'NEUTRAL'



