seit Anfang November 2017 stieg die Aktie der TEVA Pharmaceutical Industries Limited innerhalb eines kurzfristigen Aufwärtstrends immer weiter an. Der Kurs konnte sich ausgehend von einem Kursniveau von knapp über 11 US-Dollar bis zum 12. Januar auf 22,07 US-Dollar emporarbeiten. Hier war die Kraft der Käufer zunächst einmal erschöpft und die Aktie ging in eine Konsolidierung über. Diese hält immer noch an und hat den Aktienkurs inzwischen bis in den Bereich von 20 US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

