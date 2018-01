Liebe Leser,

die jüngste leichte Abwärtsbewegung beim Ölpreis beeinflusste auch die Aktien der großen Ölproduzenten. Die Royal Durch Shell-Aktie ging deshalb in der letzten Woche in eine leichte Konsolidierung über. Nachdem zur Monatsmitte kurzzeitig Kurse über 29,10 Euro realisiert werden konnten, setzte die Aktie zum Ende der vergangenen Handelswoche wieder in den Bereich von 28,70 Euro zurück.

Zu Beginn der neuen Woche hat die Investmentbank JPMorgan Royal Dutch Shell auf "Übergewichten' ... (Dr. Bernd Heim)

