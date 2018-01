Zürich - 2017 schalteten jede Woche fast 9 von 10 Fernsehzuschauern einen SRF-Sender ein. Die täglichen Marktanteile von SRF 1, SRF zwei und SRF info zusammen lagen auch ohne ganz grosse Sportereignisse bei 31,2 Prozent («Overnight»-Wert) respektive 30 Prozent einschliesslich der sieben Tage nach Ausstrahlung («Overnight+7»-Wert). Zur wichtigsten Sendezeit am Hauptabend zwischen 19 und 22.30 Uhr erreichten die drei SRF-Sender 39,4 Prozent (Overnight-Wert).

Im Vergleich zum letzten Nicht-Sportjahr 2015 konnten die drei Fernsehsender sowohl im Ganztagesschnitt wie auch zur Primetime deutlich zulegen. SRF zwei erzielte mit 9,9 Prozent den höchsten Marktanteil in einem Nicht-Sportjahr seit Bestehen des Senders. Am Hauptabend erreichte SRF 1 einen höheren Marktanteil als die nächsten acht Konkurrenten zusammen. Insgesamt war zu jeder Tageszeit ein SRF-Sender Marktführer: SRF 1 am Vorabend, Hauptabend und Spätabend, SRF zwei tagsüber.

Grosses Interesse an aktueller Information

Fast jeder zweite Fernsehzuschauer in der Deutschschweiz sah 2017 täglich die «Tagesschau»-Hauptausgabe. Mit 833'000 Zuschauenden die meist gesehene «Tagesschau» 2017 war die Ausgabe vom 5. November, als sich der katalonische Ex-Regierungspräsident Puigdemont der belgischen Polizei stellte. Am Morgen der Bundesratswahlen wählten 69,9 Prozent der Fernsehzuschauer ...

