Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die neue Liebe für Theater- und TV-Star Hardy Krüger jr. ("Notruf Hafenkante") kam überraschend. "Vor einiger Zeit habe ich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, weil ich mit vielen Dingen nicht zufrieden war", sagt der 49-Jährige im GALA-Interview (Heft 05/2018, EVT 25.01.18). "Es gab keinen Platz mehr für jemanden. Und plötzlich war sie da ... Alice!" Mit PR-Frau Alice Rößler, 40, führt der Schauspieler nun ein buntes Patchwork-Leben: Er hat vier Kinder aus zwei Ehen, Alice Rößler drei Kinder mit drei Partnern. Von seiner zweiten Ehefrau ist Hardy Krüger jr. seit 2015 geschieden.



An Alice Rößler faszinierten ihn "ihre Natürlichkeit, ihr Lächeln und ihre Augen, ihre Leichtigkeit, wie sie mit gewissen Dingen umgeht", so der Schauspieler zu GALA. "Wir haben uns schon vor drei Jahren auf einer Veranstaltung kennengelernt und uns gleich gut verstanden. Aber wir haben uns wirklich erst richtig kennengelernt und uns dann ineinander verliebt."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de