DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach mehreren Airline-Pleiten und Flughafen-Deals im vergangenen Jahr erwarten die Berater der Gesellschaft PwC auch für 2018 eine weitere Konsolidierung im europäischen Luftverkehr. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie verweisen sie auf die im Vergleich zum US-Markt immer noch zerteilte Wettbewerbssituation unter den europäischen Fluggesellschaften. Hier haben die fünf größten Anbieter zusammen rund 44 Prozent der angebotenen Transportleistung, während in den USA 85 Prozent in den Händen der fünf stärksten Gesellschaften sind. Weitere Pleiten und Übernahmen seien daher wahrscheinlich.

Die Neuordnung nach den Insolvenzen der britischen Monarch und der deutschen Air Berlin könnte der Beginn einer Konsolidierungswelle sein, schreibt PwC. Die Verhandlungen um die Niki-Übernahme zeigten aber, dass die europäischen Kartell- und Regulierungsbehörden genau hinschauten. Der Konkurrenzdruck bleibe voraussichtlich hoch, wie die Markteintritte der ungarischen Wizz in Österreich und der Easyjet in Deutschland zeigten.

Weltweit registrierten die Unternehmensberater 40 größere Transaktionen im Luftverkehr mit einem Gesamtwert von 21 Milliarden US-Dollar, was zum Vorjahr eine Steigerung um 50 Prozent bedeutete. Der größte Deal betraf die beiden dänischen Flughäfen Kopenhagen und Kastrup. Die beiden größten Geschäfte deutscher Unternehmen waren die Übernahme von Betriebskonzessionen für die Flughäfen in Athen (AviAlliance Düsseldorf) und im brasilianischen Fortaleza (Fraport Frankfurt)./ceb/DP/jha

ISIN GB00B128C026 DE0005773303 GB00B7KR2P84

AXC0109 2018-01-24/11:28