Das Soziale Netzwerk aus dem kalifornischen Menlo Park soll endlich bezahlen. Aktivisten beklagen den mangelnden Datenschutz, Rupert Murdoch fordert eine Vergütung von Medieninhalten. Die Datenkrake wird zum Buhmann.

Mit seinem blauen Kapuzenpulli, seinen ausgeblichenen Jeans und Adidas-Schuhen sieht Max Schrems harmlos aus. Dabei ist der freundliche Österreicher der gefährlichste Gegner von Facebook in Europa. Ich treffe den Datenschutz-Aktivisten im Wiener Kaffeehaus Tirolerhof. Der 30-Jährige ist wie elektrisiert. Denn der Doktorand der Rechtswissenschaften, der seit Jahren Facebook per Sammelklagen zur Einhaltung des Datenschutzes zwingen will, fiebert dem kommenden Donnerstag entgegen. Dann wird der Europäische Gerichtshof in Luxemburg über die Zulassung seiner Sammelklage gegen Facebook wegen angeblicher Verletzung des Datenschutzes entscheiden. "Wir gehen nicht davon aus, dass wir eine totale Niederlage erleben", macht sich der gebürtige Salzburger selbst Mut. "Wir sind seit dreieinhalb Jahren damit beschäftigt, überhaupt durchzusetzen, dass wir gegen Facebook klagen dürfen." Er lächelt entschlossen.

Seinen jahrelangen Kampf gegen den Internetkonzern von Mark Zuckerberg hat der Österreicher eine aus Überzeugung begonnen. Nun beginnt der finanziell unabhängige Jurist seinen Kampf zu professionalisieren. Denn die Finanzierung seiner neuen Datenschutzplattform "None of Your Business" (NOYB) ist gesichert. Eine Viertel Million Euro hat Schrems vor Ablauf der Frist Ende Januar eingesammelt. Damit kann er ein kleines Team und ein Büro in Wien finanzieren. Sein Ziel: er will ein europäisches Zentrum für Datenschutz etablieren. ...

