Der Weg für Niki Lauda ist frei: Der Gründer kann die österreichische Fluggesellschaft Niki kaufen. Die Airline zog eine Beschwerde gegen die Insolvenzabwicklung zurück und vermeidet damit einen Rechtsstreit.

Dem Verkauf der österreichischen Fluggesellschaft Niki an ihren Gründer Niki Lauda steht juristisch nichts mehr im Wege. Das Unternehmen zog seine Beschwerde gegen die Entscheidung zurück, dass seine Insolvenz in Österreich und nicht in Deutschland abgewickelt werden muss. "Nun kann der Kaufvertrag endverhandelt und unterschrieben werden", erklärte Insolvenzverwalter ...

