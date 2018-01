Wiesbaden (ots) - Mit NUR GOTT KANN MICH RICHTEN (Start: 25. Januar) von Özgür Yildirim startet in dieser Woche ein mitreißendes Rachedrama, das unter Beweis stellt, wie beeindruckend und stark deutsches Genrekino sein kann. Ricky, der wegen eines missglückten Überfalls für seine Kumpel den Kopf hingehalten hat, will nun ein neues und besseres Leben. Sein Bruder Rafael wiederum will mit aller Macht eine Familie aufbauen, wozu ihm aber das nötige Geld fehlt. Auf der anderen Seite des Gesetzes gibt es die Polizistin Diane, die für ihr herzkrankes Kind alles zu opfern bereit ist. Für die fünfköpfige FBW-Jury ist der meisterlich inszenierte Film, der größtenteils in Frankfurt am Main gedreht wurde und von der HessenFilm und Medien gefördert wurde, ein Film, der geschickt mit verschiedenen Genres spielt. In ihrer Begründung für das höchste Prädikat "besonders wertvoll" schreibt die Jury: "Özgür Yildirim schuf ein klug durchdachtes vielschichtiges Drehbuch mit präzisen und milieugerechten Dialogen. Unter seiner sicheren Regie versammelte sich ein herausragender Cast, der die vorgegebenen Charaktere treffend zeichnet und schauspielerisch brillant umsetzt. An ihrer Spitze Moritz Bleibtreu und Birgit Minichmayr, die auf herausragende Weise zu überzeugen vermögen."



Der zehnjährige Auggie Pullman hat nur wenige Freunde. Überhaupt sind seine Kontakte mit der Außenwelt rar gesät - denn Auggie ist anders als andere Kinder in seinem Alter. Seit seiner Geburt ist sein Gesicht entstellt. Und aus Angst vor der Reaktion anderer Kinder versteckt er sich vor der Welt. Doch seine Familie beschließt, dass es nun an der Zeit ist, Auggie auf eine richtige Schule zu schicken. Und so beginnt für Auggie eine aufregende Zeit voller Entdeckungen, Enttäuschungen - und voller großer und kleiner Wunder. Mit WUNDER (Start: 25. Januar) gelingt Stephen Chbosky ein Film, dessen Geschichte gleichsam berührt und inspiriert. "Für seinen Film spielt Stephen Chbosky auf der vollen Klaviatur des Herzensdramas und es funktioniert. Die Jury zeigte sich positiv überrascht ob der Akkuratesse und Perfektion, mit der Chbosky WUNDER inszeniert hat. Die Kamera ist exakt, der Film auf den Punkt geschnitten und der Score - obgleich manchmal mit einem Hauch Kitsch versehen - sensibel eingesetzt. Der Film ist genauso würdevoll wie witzig, gefühlvoll und lebensbejahend und nicht weniger wichtig: er versteht sich auf Andeutungen. Ein echtes Feelgood-Movie!" Hierfür vergab die Jury der FBW das Prädikat "besonders wertvoll".



Frisch mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet wurde von der FBW-Jury zudem Martin McDonaghs THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI (Start: 25. Januar), der gerade sieben Oscar-Nominierungen erhielt.



In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Barbara Alberts Historiendram LICHT, Daniel Day-Lewis im Künstlerdrama DER SEIDENE FADEN und Karoline Herfurth in der Verfilmung von Ottfried Preuss' DIE KLEINE HEXE.



Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.



