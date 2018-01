Berlin (ots) - Mit dem Jugendforum denk!mal'18 erinnern Berliner Kinder und Jugendliche an die Opfer des Nationalsozialismus und engagieren sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung. Unter dem diesjährigen Motto "Von Dir, nicht von gestern" erarbeiteten sich die Teilnehmenden eigene Zugänge zur Geschichte und setzen nun ihr persönliches "Denkmal".



Die Abendveranstaltung, Höhepunkt des Jugendforums, findet am Mittwoch, dem 31. Januar 2018, im Plenarsaal des Abgeordnetenhauses statt und beginnt um 18.00 Uhr. Das Bühnenprogramm setzt sich aus verschiedenen darstellenden Projektbeiträgen der Kinder und Jugendlichen zusammen. Patrick Diemling moderiert den Abend, ALEX Berlin überträgt live im Fernsehen.



Die dazugehörige Ausstellung präsentiert eine Auswahl weiterer Projektarbeiten vom 29. Januar bis zum 9. Februar 2018 im Casino des Abgeordnetenhauses. Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr, besichtigt werden.



Erstmalig ergänzt die Dialogveranstaltung "denkt!mal miteinander" in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum das Jugendforum. Hierbei stehen der Austausch der Jugendlichen über ihre Projekte und die Reflexion zu den Themen im Vordergrund. "denkt!mal miteinander" findet im Vorfeld der Abendveranstaltung am 31. Januar 2018 ab 15.00 Uhr statt.



Das Abgeordnetenhaus von Berlin veranstaltet das Jugendforum bereits zum sechzehnten Mal anlässlich des 27. Januars, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Insgesamt beteiligen sich mehr als vierzig Projekte an denk!mal'18.



Weitere Informationen unter: http://www.denkmal-berlin.de http://www.facebook.com/jugendforum.denkmal



Die Veranstaltungen sind presseöffentlich. Um Anmeldung zur Abendveranstaltung wird gebeten unter pressereferat@parlament-berlin.de.



