Sie sind zu groß und gefährlich für die Märkte. Sie beeinträchtigen die Markteffizienz und erhöhen die Anfälligkeit für starke Kursrückgänge. Um ETFs ranken sich mittlerweile viele Mythen. Teilweise sind sie berechtigt.

Die ETF-Branche boomt. Mit dem Erfolg wächst die Kritik an den Anlageprodukten. Doch nicht immer ist sie berechtigt. Manchmal aber schon. Einen Kursrutsch beispielsweise können die börsengehandelten Indexfonds (ETFs) sehr wohl befeuern. "ETFs können Trends verstärken", sagt Lutz Johanning, Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management. "Aber das können aktiv gemanagte Publikumsfonds ebenso." Also: Entwarnung?

Ja und nein. Auch Morningstar-Experte Masarwah sieht das Risiko des Kursrutsch-Beschleunigers, zudem noch einige weitere. "ETFs können dazu beitragen, die Korrelation zu erhöhen, sie können die Volatilität erhöhen und die Rückschlagsgefahr auch." Diese Vorurteile seien wahr. Aber: "Darum geht es eigentlich nicht", ergänzt er.

Es gehe darum, wie die Indexfonds eingesetzt würden. "Wer prozyklische Risikomanagement-Handelssysteme mit ETFs ‚befüllt' und wenn sich derartige Modelle ausbreiten, dann sind ETFs nur die Instrumente, auf denen solche Strategien basieren und nicht das Problem." Würde es ETFs nicht geben, könnten Investoren solche Strategien über Derivate, Zertifikate und Futures umsetzen oder sogar mit Aktien.

Die Gefahr geht also weniger vom Produkt als viel mehr von den Investoren aus. "Der Markt wird schon immer vom Investmentverhalten der Anleger bewegt", sagt deshalb auch Lars Reiner, CEO des ETF-Vermögensmanagers Ginmon. "Und das schwankt stets zwischen Angst auf der einen und Gier auf der anderen Seite." Ob ein Anleger dabei mit Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds oder anderen Wertpapieren handele spiele keine Rolle.

"Die Anfälligkeit der Märkte für Kursrückgänge hängt vielmehr an Stimmung der Investoren", ...

