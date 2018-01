Novartis: Darauf haben Anleger gewartet

Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis (WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267) kam zuletzt überhaupt nicht vom Fleck. Möglicherweise ändert sich dies nun. Am Mittwoch bejubelten Anleger schließlich die neuesten Geschäftszahlen und den Ausblick der Basler.

Konzernweit wurden die Umsatzerlöse in 2017 um 1 Prozent auf 49,1 Mrd. US-Dollar gesteigert. Währungsbereinigt lag das Plus bei 2 Prozent. Im Schlussquartal gab es jedoch bereits einen ordentlichen Schub. Dagegen stagnierte das operative Kernergebnis im Gesamtjahr. Die gute Nachricht: Für 2018 konnte das Management sowohl auf der Umsatzseite als auch bei den Ergebnissen deutliche Verbesserungen in Aussicht stellen.

Auf Konzernebene wird für 2018 mit einer Steigerung des währungsbereinigten Nettoumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Das operative Kernergebnis soll um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz gesteigert werden. Offenbar waren es vor allem die verbesserten Aussichten, die am Mittwoch bei Investoren für eine gute Stimmung sorgten.

