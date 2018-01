Mithilfe des vom Unternehmen entwickelten Verfahrens werden die Lollis in einen transparenten Folienbeutel eingeschweißt. Hierbei wird die Folie von der Rolle gezogen, geschnitten, um den Stil des Lollis gerafft und heißgesiegelt. So entsteht ein sehr gutes Verpackungsergebnis mit einem hohen Maß an Manipulationssicherheit. Die Anbringung eines Clips zum Verschließen des Beutels ist nicht notwendig ...

