Was ist das Großmutterloch? Hugo Egon Balder stellt Deutschlands Comedy-Elite in der dritten Staffel von "Genial daneben" (ab 26. Januar 2018, 21:15 Uhr in SAT.1) wieder ausgeklügelte Fragen der Zuschauer. "Ist das 'Großmutterloch' ein besonders steiler Skihang?" fragt Max Giermann. Hella von Sinnen vermutet eher das Gegenteil: "Oder ein besonders flacher Skihang, an dem auch Omas runterkommen?" "Es kann auch ein Höhlensystem in Bosnien-Herzegowina sein," mutmaßt Wigald Boning. Finden die Comedians zusammen mit Bastian Pastewka und Horst Lichter die Lösung?



Am Fun Freitag in SAT.1 zeigt sich Paul Panzer bereits um 20:15 Uhr in Spiele-Laune: In "Paul Panzers Comedy Spieleabend" improvisieren, erklären, zeichnen, singen und kämpfen seine prominenten Gäste um den "Goldenen Paul". Unter anderem muss sich Janine Kunze als Malermeisterin beweisen, trotzt Anja Kling dem Rüttelthron, versucht Tom Beck ein manipuliertes Mikrofon, das Wasser spuckt, zu überlisten und wird Chris Tall zum Spielball von Football-Profis. Nina Moghaddam unterstützt Paul Panzer als Schieds-richterin.



Noch mehr Spaß am Fun Freitag: Ab 2. März 2018 sorgen die neue Impro-Show "Mord mit Ansage" und die neue Comedyshow von Kaya Yanar "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" für zusätzlichen Fun am Freitag in SAT.1.



Der Fun Freitag in SAT.1 mit "Paul Panzers Comedy Spieleabend" (20:15 Uhr) und "Genial daneben" (21:15 Uhr) ab 26. Januar 2018.



