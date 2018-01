Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kempten (pta011/24.01.2018/11:40) - Zeichnungsfrist beginnt ab 29. Januar 2018 - Zinskupon 3,75 % p.a. -Volumen von bis zu 75 Mio. Euro -Notiz der Anleihe in einem Freiverkehrssegment geplant



Kempten, 24. Januar 2018. Der Wertpapierprospekt für die Emission der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) Anleihe 2018/2025 wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt.



Der Wertpapierprospekt steht heute auf den Internetseiten der REA (www.rea-beteiligungen.de unter der Rubrik Anleihe 2018/2025) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der REA in Kempten (Allgäu) in gedruckter Form bereit.



Die Anleihe (ISIN: DE000A2G9G80, WKN: A2G9G8) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren wird mit 3,75 Prozent fest verzinst, zahlbar jährlich nachträglich jeweils am 31. Januar eines jeden Jahres, erstmals am 31. Januar 2019. Die Laufzeit der Anleihe 2018/2025 ist ab dem 31. Januar 2018 bis zum 30. Januar 2025. Der Ausgabebetrag beträgt 100 % des Nennbetrags (Eur 1000,-) zuzüglich Stückzinsen ab dem 31. Januar 2018. Ab dem 29. Januar 2018 haben Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, Zeichnungsangebote mittels Zeichnungsschein direkt bei der REA abzugeben.



Vorgesehen ist eine Notierung in einem Freiverkehrssegment einer deutschen Börse im ersten Halbjahr 2018.



Die Emittentin beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibung maßgeblich für den Erwerb von neuen Immobilienportfolios und der Bewirtschaftung bzw. Revitalisierung der vorhandenen bzw. der zukünftigen Portfolios zu verwenden. Die REA ist ein Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential und hält mehrere Immobilienportfolios im süddeutschen Raum.



