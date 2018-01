Der französische Umweltkonzern Suez hat seine Gewinnprognose wegen Zusatzkosten in Spanien und der Kündigung von Verträgen in Marokko und Indien nach unten korrigiert. Diese belasteten das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im vierten Quartal 2017 mit 45 Mio €, was zu einem Rückgang des Ebit für das Gesamtjahr auf organischer Basis um zwei Prozent führe, teilte das Unternehmen mit. Ohne diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...