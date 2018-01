Hannover - Am Donnerstag trifft sich der EZB-Rat zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr, so Mario Gruppe, CIIA, Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz von der Nord LB.In der vergangenen Woche habe die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls zum Dezember-Meeting für einen spürbaren Renditeauftrieb gesorgt. Offenbar habe es im Rat Diskussionen darüber gegeben, wie man dem geänderten Inflationsumfeld Rechnung trage. Vor dem Hintergrund des anhaltend guten konjunkturellen Umfelds dürfte auch diesmal die Debatte über die richtige Geschwindigkeit des geldpolitischen Normalisierungsprozesses im Fokus der Beratungen stehen. Einer deutlichen Anpassung der Notenbankrhetorik stehe allerdings die aktuelle EUR/USD-Wechselkursentwicklung entgegen. Entsprechend dürfte sich Draghi im Anschluss an die Sitzung auf einen kommunikativen Drahtseilakt begeben.

