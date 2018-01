München (ots) - In weiteren Rollen: Tobias Licht, Helmut Zierl, Tyron Ricketts, Dennenesch Zoudé, Sonja Kirchberger und viele andere



Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) hat sich schnell an ihr neues Leben auf Mauritius gewöhnt. Mit der Beschaulichkeit ist es allerdings vorbei, als zwei Hotelgäste mit rätselhaften Organversagen zusammenbrechen. In der Inselklinik schafft es Chefarzt Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht) gerade noch, bei dem erkrankten Ehepaar das Schlimmste zu verhindern. Wenig später fällt auch Chefköchin Rachel (Valentina Sauca) in der Hotelküche bewusstlos um. Der Verdacht auf eine hochansteckende Infektion liegt nahe, daher lässt Filipa sofort das Restaurant des Ferienressorts schließen. Für Direktor Kulovits (Helmut Zierl) ist das eine Katastrophe, denn ausgerechnet jetzt hat die einflussreiche Restaurantkritikerin Andrea Richter (Sonja Kirchberger) ihren Besuch angekündigt. Die Suche nach dem Infektionsherd gestaltet sich mehr als schwierig. Für die beiden Ärzte Filipa und Daniel beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um das Überleben der Erkrankten zu retten.



"Die Inselärztin" ist eine Produktion der Tivoli Film in Zusammenarbeit mit Two Oceans Production mit Unterstützung von Board of Investment Mauritius im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (ARD Degeto).



