Seattle (ots/PRNewswire) - Der weltweit aktive Musikstreaming-Anbieter Napster (https://us.napster.com/) hat heute die Einstellung von Venesa Hoffmann als Vice President für den Bereich Geschäftsentwicklung und Betrieb in Europa, im Nahen Osten und in Afrika bekannt gegeben. Hoffmann wird für die Leitung und die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens, für den Vertrieb, das Marketing und den Betrieb in der gesamten Region verantwortlich sein.



"Mit Venesa Hoffmann erhält Napster einen starken Fokus auf geschäftliche Transformation und sie kann auf eine lange Liste an Erfolgen im Zusammenhang mit erheblichen Wachstumsraten beim Verbraucher- und Unternehmensgeschäft verweisen", sagte Bill Patrizio, CEO von Napster. "Sie kann ausgezeichnete Referenzen als Führungskraft vorweisen und verfügt über geschäftliche Erfahrungen bei der Bereitstellung von überzeugenden Lösungen für Kunden und Verbraucher in den Bereichen Technik, digitale Medien und Telekommunikation."



"Ich freue mich unglaublich, zu einem derart spannenden Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte zu Napster zu kommen", sagte Venesa Hoffmann. "Napster hat die Musikbranche, wie wir sie kennen, für immer verändert - und das Unternehmen entwickelt auch weiterhin innovative Möglichkeiten für die Menschen, sich mit der Musik zu verbinden. Ich freue mich darauf, Teil eines talentierten Teams zu sein, mit dem der geschäftliche Erfolg und die Ergebnisse mit unseren Partner hier in der EMEA-Region vorangetrieben werden können."



Venesa Hoffmann hat vor ihrer Einstellung bei Napster äußerst erfolgreich Positionen in der Geschäftsführung, im Vertrieb und im Marketing bei Vodafone, Microsoft und Autodesk bekleidet. Zuletzt war sie aktiv in die Beratung des Managements von bekannten Marken in der EMEA-Region zu Fragen der geschäftlichen Transformation und Strategie eingebunden.



Venesa Hoffmann verfügt über einen Abschluss in Marketingkommunikation und Werbung von der Universität Hamburg. Sie spricht Deutsch, Englisch, Kroatisch und Französisch.



Über Napster



Napster ist einer der führenden Abonnementdienste für das Streamen von Musik und einer der größten Anbieter von Musikstreaming-Technologien und -Dienstleistungen für Unternehmen. Die bewährten Technologien und das unvergleichbare Musikangebot von Napster, das in 34 Ländern tätig ist, bilden zudem das Rückgrat der Musikstreamingdienste einiger der weltweit am meisten beachteten Unternehmen für Verbraucherdienste. Der Premium-Abonnementdienst von Napster bietet Millionen von Abonnenten einen uneingeschränkten und werbefreien Zugang zu der Musik, die sie lieben. Überall, zu jeder Zeit und auf jedem Gerät - online oder offline. Napster bringt die beispielhafte Geschichte einer der bemerkenswertesten Musikmarken der Welt mit einer ungeheuer reichen Erfahrung sowie der technischen Plattform von Rhapsody International Inc., dem branchenweit ersten Anbieter eines Streamingdienstes im Abonnement, zusammen. Napster hat seinen Hauptsitz in Seattle und verfügt über Niederlassungen in den USA, in Europa und in Lateinamerika. Seine jeweiligen Logos sind Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen von Rhapsody International Inc. Folgen Sie @Napster auf Twitter und Facebook und erfahren Sie mehr unter www.napster.com.



