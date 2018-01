Der neue Vorsitzende der Federal Reserve sieht eine Möglichkeit einer Blockchain-Einführung in das US-Finanzsystem, hat jedoch einige Zweifel bezüglich Bitcoin Südkoreanische Kreditkartenfirmen arbeiten daran, Zahlungen an ausländische Kryptowährungsbörsen zu blockieren Der japanische Yen ist die meistgehandelte nationale Währung beim Bitcoin

Zusammenfassung:Der Bitcoin ist in jüngster Zeit bemerkenswert ruhig gewesen, trotz ziemlich ungünstiger Berichte aus Südkorea, einem der wichtigsten Märkte für die Kryptowährungsindustrie. Aus technischer Perspektive scheinen die Verkäufer den Markt zu dominieren, da der Preis unterhalb eines kurzfristigen Schlüsselwiderstands gehandelt wird. Bevor wir jedoch zur technischen Analyse übergehen, wollen wir die neuesten Bemerkungen zur Blockchain-Technologie sowie zum Bitcoin des neuen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell erwähnen. Ihm zufolge könnte die Einführung der Distributed Ledger Technology (DTL) in die bestehenden US-Finanzsysteme eines Tages möglich sein, auch wenn die Technologie noch zu neu ist, um im Moment darauf zurückzugreifen. Auf der anderen Seite äußerte er einige Zweifel am Bitcoin, obwohl er die Blockchain zu mögen scheint. Es war nicht das erste Mal, dass er Bitcoin kritisierte, da es ähnliche Äußerungen schon im November gab.

Aus charttechnischer Perspektive sollten ...

